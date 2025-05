Shantae Advance: Risky Revolution verrà lanciato quest'estate per PC e console

HQ

Il Mega Drive è uno dei formati retrò per i quali vengono rilasciati la maggior parte dei nuovi giochi oggi, ma anche il Game Boy Advance è popolare per lo sviluppo e proprio il mese scorso WayForward ha lanciato il suo Shantae Advance: Risky Revolution sul classico portatile di Nintendo.

Lo sviluppo è iniziato nel 2002, ma non è mai stato rilasciato ed è stato completato solo ora. Se vuoi giocarci e divertirti con un vero gioco retrò sviluppato da WayForward, non devi scavare per il tuo vecchio Game Boy Advance o guardare i mercatini delle pulci.

È stato annunciato tramite Bluesky che il gioco arriverà su PC, PlayStation, Switch e Xbox quest'estate. Dai un'occhiata a una breve clip nel post qui sotto.