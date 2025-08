Shelby Oaks di Chris Stuckmann uscirà a ottobre

Neon ha rilasciato il primo trailer di Shelby Oaks, il primo lungometraggio di Chris Stuckmann, meglio conosciuto come critico cinematografico su YouTube. E sembra davvero inquietante, mentre seguiamo Mia che indaga sulla misteriosa scomparsa di sua sorella Riley, un caso inquietantemente legato al paranormale, in particolare, a un demone dei loro racconti d'infanzia.

Shelby Oaks è stato inizialmente finanziato tramite Kickstarter e successivamente acquisito dal distributore Neon dopo essere stato presentato in anteprima al Fantasia Festival un paio di anni fa. Il film originariamente aveva un budget di pochi milioni di dollari, ma il coinvolgimento di Neon ha portato un'iniezione di denaro, consentendo ulteriori riprese e più effetti speciali (leggi: gore e sangue).

Per addolcire l'accordo, Mike Flanagan si è unito come produttore esecutivo, aumentando ulteriormente l'hype. La data di uscita è fissata per il 3 ottobre. Puoi dare un'occhiata al trailer qui sotto.