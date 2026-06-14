Sherlock Holmes è scomparso! Enola è al lavoro nel Netflix terzo quel

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Il trailer ufficiale e completo del three-quel live-action di Netflix, Enola Holmes 3, è stato condiviso, e questo offre ulteriormente un assaggio di ciò che il prossimo capitolo della saga più ampia offrirà quando debutterà tra qualche settimana.

La premessa dietro questo film è piuttosto semplice, poiché vede Enola di Millie Bobby Brown incaricata di trovare e salvare Sherlock Holmes di Henry Cavill, che è scomparso, è stato rapito, scomparso dal radar; la natura esatta della sua rimozione dalla società non è chiara. Con il tradimento in corso e il pericolo dietro ogni angolo, Enola è costretta a evitare il matrimonio per salvare invece il suo caro fratello maggiore da un destino che potrebbe essere macabro e sfortunato.

Con Louis Partridge e Helena Bonham Carter che tornano per questo film nei panni rispettivamente di Tewkesbury ed Eudoria, oltre a Himesh Patel nel ruolo del dottor John Watson, potete vedere qui sotto l'ultimo trailer di Enola Holmes 3, così come la sinossi ufficiale. Per quanto riguarda la data esatta di prima, il film arriverà su Netflix il 1° luglio.

"L'avventura insegue la detective Enola Holmes fino a Malta, dove sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intrecciato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato."