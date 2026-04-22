Shigeru Miyamoto è rimasto sorpreso dalle recensioni negative di The Super Mario Galaxy Movie

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Sicuramente nessuno si stupì di vedere persone affollarsi nei cinema per vedere il primo film di Mario, creato dai maestri dell'animazione di Illumination, che avevano precedentemente portato al mondo sia Cattivissimo Me che i Minions. Detto ciò, molti rimasero comunque un po' sorpresi da quanto il film fosse effettivamente diventato popolare.

Tuttavia, non a tutti piaceva; In particolare, i critici cinematografici esprimevano la loro opinione e le opinioni erano molto contrastanti. Quando il sequel, The Super Mario Galaxy Movie , debuttò, la gente si riversò di nuovo nei cinema per seguire le avventure nel Regno dei Funghi, ma questa volta i critici erano ancora più arrabbiati.

Una persona sorpresa da questo è il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto. In un'intervista al NDW (tramite Nintendo Patents Watch), ha detto questo a riguardo:

"Le situazioni sono simili, vero? In realtà, ho trovato comprensibili le recensioni dei critici sul primo film. Ma pensavo che questa volta sarebbe stato diverso... ed è stato ancora più duro dell'ultima volta, cosa che ho trovato strana (ride). Persone di altri generi stanno arrivando e lavorando sodo per ravvivare l'industria cinematografica, quindi è davvero strano che chi cerca di ravvivare l'industria cinematografica sia così passivo."

Probabilmente Nintendo non ne è troppo contrariata, anche se certamente non è abituata a vedere le produzioni di Mario ricevere bassi ascolti, dato che il film sta andando incredibilmente bene al botteghino ed è rapidamente sulla buona strada per diventare il primo film a incassare oltre un miliardo di dollari nel 2026.