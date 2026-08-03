Shigeru Miyamoto: "Non gioco più da solo"

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Ha creato diversi dei giochi più iconici al mondo, tra cui Donkey Kong, Zelda e, naturalmente, Mario. Anche se ha 73 anni, lavora ancora sodo e ha dichiarato in interviste di non avere intenzione di andare in pensione.

Una cosa da cui sembra essersi ritirato, però, è giocare ai videogiochi lui stesso. In un'intervista con Famitsu (tramite GamesRadar+), rivela, in modo piuttosto inaspettato e senza cerimonie: "Beh, ormai non gioco più da solo."

Questo non significa però che abbia rinunciato del tutto; Segue con un esempio di come sono i videogiochi nella vita di Miyamoto oggi:

"Se ci sono videogiochi a casa loro, i miei nipoti ci giocano troppo, quindi li tengo a casa mia e dico 'se vuoi giocare, vieni a casa del nonno'. I più piccoli non riescono a finire i giochi da soli, quindi penso che li renda felici quando li completiamo insieme. Hanno davvero paura del boss di Captain Toad: Treasure Tracker, quindi lo faccio io per loro."

Naturalmente, si potrebbe sostenere che essere nonno per giovani aspiranti giocatori sia un'avventura incredibile di per sé. Finché Miyamoto è felice, siamo felici. Se l'è meritato.