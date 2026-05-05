Shigeru Miyamoto ritiene che il ritmo frenetico di The Super Mario Galaxy sia stato l'approccio giusto

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Il consenso generale sembra essere che The Super Mario Galaxy Movie (potete leggere la nostra recensione qui) non abbia raggiunto il livello del suo predecessore, The Super Mario Bros. Movie. Anche se non ci sono state molte recensioni apertamente negative, le valutazioni sono state contrastanti, e una lamentela comune è che il ritmo e l'intensità sono troppo alti.

Ora Shigeru Miyamoto stesso commenta questo in un'intervista con Nintendo Dream (grazie a Nintendo Everything), dove gli è stato chiesto come funziona il processo decisionale nella scelta di cosa includere nel film - e cosa lasciare fuori (tradotto con Copilot):

"Dipende interamente dal contributo di Illumination. Le persone di Illumination, compreso il direttore, conoscono Super Mario meglio di noi."

Miyamoto ha poi spiegato come funziona Illumination sul film, suddividendolo in piccole sequenze che vengono poi assemblate, e che l'obiettivo è un ritmo frenetico:

"Un'altra cosa è che lavorano in unità piccole e separate. Ad esempio, 30 unità da 3 minuti ciascuna totalizzano 90 minuti. Questo è molto simile al mio modo di lavorare: non creo nulla di inutile, ma quasi mai scartano nulla. Ecco perché una parte fondamentale della tecnica di Illumination consiste nel sostituire e riorganizzare queste unità per creare davvero un alto livello di intensità."

Miyamoto pensa che sia una cosa positiva perché tiene i bambini seduti ai loro posti, e dice di aver desiderato da tempo fare film basati su questa premessa:

"Un'altra cosa è che i genitori potrebbero stare lì seduti per senso di responsabilità quando portano i figli al cinema, oppure che è una storia toccante per i genitori ma i bambini corrono per il cinema. Da tempo desidero fare un film d'animazione che non sia così, quindi da questo punto di vista penso sia stata una buona decisione realizzare un film che si conclude con un botto dopo 90 minuti senza dare allo spettatore la possibilità di riprendere fiato."

Dato che sembra che quasi tutti abbiano già visto The Super Mario Galaxy Movie, ci chiediamo naturalmente cosa ne pensi, Miyamoto è sulla strada giusta?