Shinobi: Art of Vengeance offre azione ninja a Neo City

HQ

È un grande anno per i fan dei giochi ninja di ispirazione retrò (qualcosa di cui non ne abbiamo mai abbastanza, ovviamente), poiché due dei più grandi classici di tutti i tempi stanno tornando in auge. Stiamo parlando dell'imminente Ninja Gaiden: Ragebound, che debutterà questo autunno, ma anche del fatto che Shinobi: Art of Vengeance uscirà il 29 agosto.

Ora abbiamo un nuovo trailer di quest'ultimo in cui Lizardcube e Sega mostrano Neo City, che è uno dei tanti posti in cui potremo pugnalare, prendere a calci e ninja la nostra strada. Nel video possiamo anche dare un'occhiata alle sfide che dovremo affrontare con frenetiche sequenze d'azione, salti di precisione e un uso piuttosto creativo delle corde tese.

Dai un'occhiata alla città oscura ma intrisa di neon nel video qui sotto. Shinobi: Art of Vengeance uscirà per PC, PlayStation, Switch e Xbox.