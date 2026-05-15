Shintaro Kago spiega la paranoia alla moda e il camminare sul confine tra satira e horror

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Shintaro Kago è un mangaka giapponese di guro, noto per le sue opere horror avvincenti e uniche, oltre che per la sua comicità e satira. Il suo stile è stato definito "paranoia alla moda", ma parlando con Kago al Comicon Napoli quest'anno, abbiamo scoperto la verità dietro l'etichetta.

"Questa non è una definizione che mi sono data e in realtà in Giappone non viene usata affatto," spiegò Kago. "I giapponesi non definiscono la mia arte paranoia alla moda. È un termine che è diventato sempre più popolare per descrivere le mie opere qui, fuori dal Giappone. E ho pensato che non mi dispiacesse, quindi l'ho usato."

Kago non è noto solo per le sue opere horror grottesche, e spesso scrive anche manga commedie sperimentali. È noto per rompere la quarta parete e per cambiare la disposizione di una pagina per effetto comico. Kago è noto soprattutto per le sue opere horror, ma se dovesse scegliere un genere per il resto dei suoi giorni, sceglierebbe in realtà più satira.

"Se dovessi scegliere, sceglierei l'elemento satira. Penso che l'elemento horror sia qualcosa che faccio più per il pubblico," ha detto. Anche se il suo stile può tendere più all'horror, anche gli elementi grotteschi dei suoi disegni possono essere usati per effetto comico. "Direi che c'è un elemento infantile perché è come se dovessi spiegarlo, lo paragonerei a bambini che costruiscono un castello di sabbia e poi, solo per divertimento, lo rompono. E faccio lo stesso con i corpi. Quindi, è qualcosa di un po' infantile," descrisse Kago.

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