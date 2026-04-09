Shiro Games presenta un gioco di sopravvivenza ambientato in un'apocalisse zombie congelata con Frostrail

Quando un cataclisma congela la terra e trasforma la maggior parte della popolazione in Revenant—né vivi né morti, ma letali—rimane solo un'opzione. Costantemente in movimento, tu e i tuoi amici dovrete viaggiare per il mondo usando un sistema di locomotive a vapore, raccogliendo risorse e mantenendo in funzione i macchinari, persino migliorandoli e trasformandoli non solo in una fortezza, ma in una vera nuova casa. Questa è la premessa del Frostrail pixelato, dello sviluppatore di Barotrauma Fakefish e pubblicato da Shiro Games.

Il titolo terrà il suo primo playtest per giocatori il 16 aprile e prevede un lancio in Early Access entro la fine dell'anno. "Frostrail spinge sia i giocatori solitari che i team cooperativi al limite con un ciclo di sopravvivenza teso e implacabile," ha detto Ez Jämsen, lead designer di FakeFish. "Abbiamo lavorato duramente per creare un mondo che sia sia ostile che pieno di vita, e non vediamo l'ora di vedere come i giocatori riusciranno a superare il gelo quando inizierà il playtest."

Dai un'occhiata al trailer svelato oggi su The Triple-i Initiative, con la data di lancio del playtest qui sotto.