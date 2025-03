Shrek conquista la Boemia in questa esilarante parodia Kingdom Come: Deliverance II

HQ

Nel corso degli anni, abbiamo messo in luce una raccolta di parodie esilaranti da parte dei creatori, tra cui una delle nostre preferite è lo YouTuber eli_handle_b.wav. Questo individuo ha consegnato al mondo il fantastico Mr. Bean in Cyberpunk 2077, Woody in Red Dead Redemption 2, The Penguins of Madagascar in Baldur's Gate III, e ora sono tornati a farlo.

Questa volta l'attenzione è Warhorse Studios ' Kingdom Come: Deliverance II, e la parodia vede Shrek prendere il Kingdom of Bohemia per unirsi all'avventura di Hans e Henry. Possiamo vedere una raccolta dei momenti iconici della parte iniziale del gioco dall'impressione di un orco, inclusa la scena in cui Hans viene coperto di cacca alle porte del castello, qualcosa che Shrek rende significativamente più rivoltante.

Dai un'occhiata al fantastico video di eli_handle_b.wav qui sotto e facci sapere chi vorresti vedere affrontare la Boemia la prossima volta?