Shrinking La quarta stagione di non avrà un cast completamente rilanciato

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Ora che la terza stagione di Shrinking è giunta al termine, si è parlato molto del futuro della serie. A questo proposito, in vista del lungo weekend, il creatore Bill Lawrence ha spiegato sui social media che, nonostante la serie fosse stata originariamente pianificata per solo tre stagioni, ci sarà una quarta stagione ma che si svolgerà in modo un po' diverso.

Per prima cosa, Lawrence ha rivelato che ci sarebbe stato un salto temporale tra la terza e la quarta stagione, seguito da una "storia completamente nuova" considerata "spaventosa/rischiosa/divertente", portando molti a chiedersi cosa significasse questo per il cast e i personaggi già presenti.

Si scopre che questo non significherà molto riguardo a chi apparirà nel futuro di Shrinking, dato che ora Lawrence ha commentato e chiarito questa dichiarazione passata, confermando che la quarta stagione vedrà protagonisti gli stessi personaggi e il cast, ma che ci sarà un salto temporale e una nuova prospettiva narrativa in esplorazione.

"È diventato tutto strano. Lol. Colpa mia. Sì. Sono gli stessi personaggi."

Non esiste una tempistica precisa su quando dovremmo aspettarci che Shrinking torni oltre il 2027, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.