Shroom and Gloom per lanciare su PC quest'estate

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Durante il PC Gaming Show, l'editore Devolver Digital ha avuto una presenza notevole, anche condividendo un aggiornamento sul double-deck-builder di Team Lazerbeam, un gioco noto come Shroom and Gloom.

Durante la presentazione, abbiamo appreso che il piano è che il gioco debutti su PC già quest'estate, anche se non è stata data una data precisa per il debutto. Quello che è stato condiviso è stata la notizia che ora è disponibile una nuova demo per il gioco, che include un nuovo gameplay che non era disponibile nella versione demo precedente.

Per chi non conoscesse Shroom and Gloom, il gioco chiede ai giocatori di costruire due mazzi di carte distinti che possono essere giocati per superare minacce fungine e creare mega-combo folli. L'idea è usare queste meccaniche per penetrare nel cuore di The Gloom e alla fine superare il problema dei funghi.

Con questa notizia in mente, puoi vedere un nuovo trailer di Shroom and Gloom qui sotto.