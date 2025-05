Si aggrava la crisi delle inondazioni nello stato nigeriano del Niger Le comunità devastate dall'innalzamento delle acque mietono altre vittime e lasciano molti dispersi.

HQ Le ultime notizie sulla Nigeria . Ora sappiamo che gravi inondazioni hanno devastato parti dello Stato nigeriano del Niger, dove almeno 115 persone sono morte e molte altre sono ancora disperse, ha detto venerdì un funzionario di emergenza. I funzionari locali di emergenza affermano anche che migliaia di case sono state sommerse in due comunità, con molti residenti ancora dispersi. Il disastro arriva mentre il paese entra nella sua stagione delle piogge annuale, che storicamente ha innescato una distruzione diffusa. Veduta aerea del fiume Niger, mostra il ponte Niger che collega la città di Onitsha nello stato di Anambra, nel sud-est della Nigeria e la città di Asaba nello stato del Delta, nel sud della Nigeria meridionale // Shutterstock