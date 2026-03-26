Si dice che altri giochi AAA costino 300 milioni di dollari o più per essere realizzati

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Hai mai visto giornalisti dire che un gioco ha venduto "solo" un milione di copie, come se non fosse nulla di cui andare fieri? Beh, ora potremmo sapere perché. Non è un segreto che i budget AAA siano aumentati a grandi dimensioni nell'ultimo decennio circa, ma ora sembra che il costo di realizzare un gioco stia arrivando a un punto in cui è quasi impossibile recuperare quei soldi, a meno che non si crei un successo generazionale.

Parlando su Bluesky, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha spiegato che, mentre la maggior parte degli editori evita di fornire dati concreti sui propri budget per i giochi AAA, i dati che sta ascoltando dagli sviluppatori sono "300 milioni di dollari o più — a volte anche di più!"

Questo, secondo Schreier, "aiuta a spiegare lo stato attuale del settore." Osserva che questi numeri sono principalmente per sviluppatori statunitensi e canadesi, e che la maggior parte di questi budget è spesa per gli stipendi degli sviluppatori, con pochissimo a che fare con la retribuzione dei dirigenti, la maggior parte dei quali apparentemente è azionaria.

Guardando i numeri, un gioco con un budget di 300 milioni di dollari deve vendere almeno 6 milioni di copie a 70 dollari l'una per pareggiare, e questo senza contare il budget di marketing. Ora capiamo perché giochi che all'esterno sembrano grandi successi continuano a causare licenziamenti e chiusure di studio. Ovviamente, questa non è una lista ufficiale di tutti i budget AAA al momento, ma forse mette l'industria in una prospettiva diversa se dovesse essere vero.