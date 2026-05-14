Si dice che Cuba abbia completamente esaurito il diesel e il carburante

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In un'intervista ai media statali, il ministro dell'energia cubano Vicente de la O Levy ha affermato che il paese ha ormai completamente esaurito diesel e carburante ed è ora in crisi energetica.

La ragione della situazione di Cuba sembra essere legata non solo ai problemi di approvvigionamento di carburante in tutto il mondo a causa del conflitto in corso in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz, ma anche a un blocco guidato dagli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio al paese, che ha aggravato i problemi della nazione caraibica, secondo BBC News.

Parlando di quest'ultimo punto, gli Stati Uniti stanno usando la fornitura di carburante come mezzo per negoziare la riforma nel paese, con gli Stati Uniti che offrono 100 milioni di dollari di aiuti se Cuba promette "riforme significative al sistema comunista cubano".

Tutti questi problemi hanno portato Cuba ad affrontare enormi blackout durati 20-22 ore in luoghi come la capitale L'Avana, lasciando ospedali e scuole incapaci di funzionare come previsto e persino chiudendo in alcuni punti.