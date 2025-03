Si dice che Mikey Madison avrà un ruolo da protagonista nel reboot di Resident Evil di Zach Cregger

HQ

Ci sonoResident Evil molti film disponibili per la visione oggi, ma nonostante anche la longevità della serie di Paul W.S. Anderson, l'adattamento cinematografico live-action dei videogiochi horror di Capcom è stato un po' mediocre sia dalla critica che dal punto di vista commerciale. Nell'imminente futuro, qualcun altro tenterà di rendere Resident Evil un enorme successo cinematografico e quella persona è Zach Cregger. Ora, potremmo sapere chi assumerà uno dei ruoli principali in questo prossimo progetto.

World of Reel ha ora riferito che alla star diAnora e premio Oscar Mikey Madison è stato offerto uno dei due ruoli principali per il prossimo film diResident Evil, che ha già Austin Abrams come un'altra star.

Considerando che le due principali eroine femminili di Resident Evil sono tipicamente Jill Valentine e Claire Redfield, dovremo aspettare per vedere se Madison potrebbe essere la prossima persona a tentare di ritrarre una di queste icone di gioco sul grande schermo. Non c'è menzione del fatto che il ruolo riguardi nessuno dei due, quindi forse Cregger ha un'idea diversa per adattare questa serie, forse con Ada Wong come protagonista femminile...?

Anche questa è una voce, quindi non prendere ancora questa informazione come un dato di fatto.