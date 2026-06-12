Si dice che un PC da gaming salvi la vita dell'uomo deviando il proiettile

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Non capita tutti i giorni di dire che un computer da gaming ti abbia salvato la vita, ma per un utente di Reddit sembra proprio quello che è successo.

Secondo i rapporti, l'uomo si è svegliato nel cuore della notte con un forte botto e si è trovato coperto di schegge. Poco dopo, il suo vicino è entrato di corsa, spaventato e piangendo, spiegando che un colpo era stato accidentalmente sparato dal suo appartamento. Il proiettile in questione attraversò il muro ed entrò nella sua camera da letto.

L'uomo, però, aveva un angelo custode. Proprio sulla linea di tiro c'era il suo computer da gioco che, secondo la polizia, deviò la traiettoria del proiettile. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe probabilmente stato colpito mentre dormiva se il computer non fosse stato presente.

In un post su Reddit, l'uomo ha condiviso foto dell'incidente, tra cui il suo computer rotto, il foro del proiettile e il proiettile trovato sulla scena. Nessuno è rimasto ferito e, secondo l'uomo, il vicino si è offerto di sostituire il computer.