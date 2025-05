Si diceMindsEye che lo studio sia un posto povero in cui lavorare

HQ

Build A Rocket Boy, lo studio dietro l'imminente MindsEye e il nuovo team dell'ex creatore di Grand Theft Auto Leslie Benzie, è stato nelle notizie. Questo dopo che gli ex dipendenti hanno lanciato l'allarme sul fatto che lo studio è un luogo di lavoro da incubo.

Su Glassdoor, un luogo in cui i dipendenti passati e presenti possono recensire in modo anonimo il loro posto di lavoro, la valutazione è di 2,1 su 5, con gli ex sviluppatori che evidenziano una cultura del lavoro caratterizzata da straordinari eccessivi, leadership incompetente e conflitti interni. Insomma, non suona bene, e le notizie allarmanti hanno sollevato dubbi su MindsEye, il cui lancio è a sole due settimane di distanza.

Tra i tanti commenti, si può leggere:

"I leader senior più tossici e immorali che abbia mai incontrato".

"Un triste sottoprodotto del capitalismo".

"Mancanza di un'identità e di una struttura chiare".

