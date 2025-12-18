Siamo arrivati alla fine della linea per il supporto di Forza Motorsport

HQ

Sebbene abbia ricevuto per lo più recensioni positive, Forza Motorsport non è stato all'altezza delle aspettative, con i fan che speravano in una sorta di reboot per la serie, dove Forza Motorsport 7 è stato lanciato nel 2017 e abbiamo dovuto aspettare sei anni per il sequel, che ha anche reimpostato la sequenza numerica.

Ma poco a poco, il gioco è stato ampliato con più auto, nuovi circuiti, funzionalità richieste dalla community e altro ancora nel corso di due anni. Oggi, Forza Motorsport è quindi in uno stato molto più robusto rispetto al momento della sua prima uscita - ma ora sembra che il supporto per nuovi contenuti sia giunto al termine. Sul sito ufficiale, Turn 10 scrive:

"Mentre il nostro team sposta l'attenzione verso offrire la migliore esperienza possibile con Forza Horizon 6 nel 2026, non abbiamo intenzione di introdurre nuove auto, circuiti, funzionalità o regolari correzioni di bug per Forza Motorsport. Tuttavia, continueremo a supportare il gioco mantenendo attivi i server online, organizzando eventi e competizioni speciali e reintroducendo i Tour e le auto premio già rilasciate su base mensile, finché tutti i contenuti non saranno disponibili da godervi in qualsiasi momento."

Turn 10 invece assisterà British Playground Games con Forza Horizon 6 in vista della sua prima nel 2026, il che non sorprende data l'enorme popolarità della serie, e resta da vedere se ci saranno altri titoli nella serie Motorsport.