Silent Hill: Townfall ha cinque finali diversi

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Dopo il 2012 e l'uscita del titolo PS Vita Silent Hill: Book of Memories, le cose si sono calmate intorno alla serie Silent Hill per dodici anni. Ma poi Konami si è improvvisamente svegliata di nuovo e ha capito che i videogiochi sono davvero fighi. Oltre ai progetti più piccoli, il remake di Silent Hill 2 è stato rilasciato nel 2024, seguito da Silent Hill f l'anno scorso, e più avanti quest'anno è il momento di Silent Hill: Townfall - con un remake del primo gioco previsto per il 2027.

Parlando di Townfall, il produttore Motoi Okamoto e il regista Jon McKellan hanno rivelato durante un recente evento stampa (grazie, One More Game) che il gioco avrà cinque finali diversi, due dei quali segreti. McKellan ha spiegato come avevano immaginato la struttura:

"Le scelte che farai come giocatore determineranno il finale, e dovrebbe sembrare che il finale sia molto appropriato all'esperienza che hai vissuto. L'obiettivo è che il giocatore senta che è la conclusione naturale della storia in termini di modo in cui ha giocato."

Per ottenere uno qualsiasi dei tre finali normali, devi solo completare il gioco, ma se vuoi uno dei due finali segreti, dovrai giocare a NewGame+. In breve, devi aver già completato l'avventura una volta prima.

Silent Hill: Townfall uscirà per PC e PlayStation 5 il 24 settembre.