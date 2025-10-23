"Silenzioso come un sussurro": l'azienda tedesca di ascensori trasforma la rapina al Louvre in una delle migliori pubblicità mai realizzate

HQ

Quando il tuo prodotto entra a far parte di una rapina in un museo da 88 milioni di euro, puoi farti prendere dal panico... o trasformarlo in oro.

Questo è esattamente ciò che Böcker, un produttore di ascensori a conduzione familiare di Werne, in Germania, ha fatto questa settimana dopo aver scoperto che uno dei suoi ascensori per mobili aveva svolto un ruolo di supporto inaspettato nell'audace rapina al Louvre di Parigi.

L'elegante ascensore Agilo dell'azienda, normalmente utilizzato per spostare divani e pianoforti (non gioielli inestimabili) è stato avvistato nel filmato della fuga dei ladri, la sua scala di metallo si estendeva elegantemente fino a una finestra del primo piano del museo più famoso del mondo.

In pochi minuti, i ladri erano scomparsi nella notte parigina, portando via tesori napoleonici per un valore di 88 milioni di euro. E invece di nascondersi dall'attenzione, Böcker si è appoggiato a se stesso, grazie a una campagna su Facebook e Instagram.

Meno di 24 ore dopo, l'azienda ha pubblicato una nuova campagna sfacciata su Facebook e Instagram con lo slogan: "Quando devi muoverti velocemente". Il post mostra proprio l'ascensore utilizzato nella rapina: "Fino a 400 kg di tesori a 42 metri al minuto, silenzioso come un sussurro".

Secondo il capo del marketing Julia Scharwatz, lei e suo marito Alexander Böcker, CEO di terza generazione dell'azienda, non riuscivano a credere a quello che stavano vedendo quando la storia è scoppiata per la prima volta. "Ci è diventato chiaro, oh mio Dio, hanno abusato del nostro dispositivo", ha detto.

"Ma dopo aver capito che nessuno si era fatto male, abbiamo iniziato a fare alcune battute e a fare brainstorming di slogan che trovavamo divertenti". Lunedì mattina, la campagna era in diretta. I post di Böcker, che di solito raggiungono circa 15.000 persone, sono improvvisamente schizzati a 1,7 milioni di visualizzazioni.

Non tutti condividevano il senso dell'umorismo, ma la maggior parte applaudiva l'azienda per la sua arguzia. E anche se è troppo presto per dire se la fama virale si tradurrà in vendite, Scharwatz ha confermato di aver già ricevuto "alcune richieste su un ascensore per mobili".

Non male per un'azienda il cui motto era già "La mia strada verso l'alto". Dopo questa settimana, Böcker potrebbe aver trovato la strada più veloce.