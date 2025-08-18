Simeone ammette che la sconfitta li fa male, ma fa "parte del viaggio" dopo che l'Espanyol ha sbalordito l'Atlético de Madrid

HQ

L'Atlético de Madrid ha iniziato la Liga 2025/26 con una sconfitta. Dopo una spesa folle nel mercato dei trasferimenti, Simeone ha utilizzato cinque nuovi giocatori contro l'RCD Espanyol domenica sera (e altri quattro sono nuovi giocatori dal 2024). Tra i nuovi giocatori di quest'estate, il centrocampista Álex Baena, arrivato dal Villareal, il difensore centrale Hancko, proveniente dal Feyenoord, sono stati i più produttivi, insieme a Julián Álvarez e al suo grande gol su punizione.

Tuttavia, il club catalano è riuscito a rispondere con due gol di Lestán e Milla negli ultimi quindici minuti, e l'Atlético non ha mai trovato la via del gol.

L'allenatore Diego Simeone vuole guidare una squadra in grado di competere con Barcellona e Real Madrid in ogni competizione, ma ha già perso l'occasione di conquistare tre punti. Parlando dopo la partita, ha detto che il loro primo gol al 73' li ha rimessi in partita quando l'Atlético "aveva la situazione sotto controllo".

Tuttavia, è ottimista perché sa che si tratta principalmente di una nuova squadra e che gli errori possono e devono accadere. "Capisco che gli errori difensivi fanno parte del viaggio. Il risultato ci fa male, ma ci farà migliorare e crescere. Da lì, prenderò tutte le cose buone e cercheremo di migliorare il resto", ha detto, elogiando il fatto che la sua squadra "ha giocato con personalità".