Simone Biles rivela le possibilità di ritorno ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028

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Simone Biles gareggerà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028? La ginnasta di 29 anni, una delle atlete più decorate di tutti i tempi, vincitrice di sette medaglie d'oro olimpiche, 11 in totale e 23 medaglie d'oro ai Campionati Mondiali, 30 in totale, non ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non ha annunciato il suo ritiro, anche se tutti ricordiamo come si sia ritirata famosamente dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, diventando un simbolo della protezione della salute mentale degli atleti professionisti.

Durante una visita a Madrid per un evento sponsorizzato, Biles ha detto a El País che c'è "circa il cinquanta percento di possibilità" che possa competere a Los Angeles 2028, quando avrà 31 anni, e afferma che si sente ancora in forma, ma c'è una grande differenza tra essere in forma per la vita quotidiana ed essere in forma per gareggiare.

"Sì, assolutamente", rispose Biles quando le fu chiesto se si considerasse una ginnasta attiva. "Inoltre, se qualcuno mi chiedesse di fare una capriola all'indietro, la farei qui senza esitazione. Non sarebbe stato difficile. È vero che per gareggiare devi allenarti, ma sono ancora in forma per fare quello che voglio. L'altro giorno, infatti, ero sul trampolino nel mio giardino e ho iniziato a fare capriole con la mia ex compagna di squadra Zoe Miller. Ci siamo divertiti molto".

Tuttavia, ammette che dovrebbe allenarsi per tornare alla sua forma migliore e, quando le è stato chiesto se sarà a Los Angeles 2028, ha risposto: "Direi che è ancora circa il cinquanta percento. Anche se vorrei dire una cosa: penso che dovremmo ammirare gli atleti mentre sono attivi e gareggiano. Sono già stato a tre Giochi Olimpici e mi sento realizzato. È pazzesco vedere come le persone vogliano sempre di più da te. Alla fine, la decisione sarà sempre mia."

Biles ha detto che le mancano alcune cose della competizione, soprattutto "la cameratismo, il tempo trascorso con i miei compagni di squadra e persino le buone vibrazioni che avevo quotidianamente con gli allenatori. Ma allo stesso tempo, è molto bello avere questa libertà. È una pausa mentale e fisica", e ha persino detto che "odia l'esercizio fisico" e che, dopo averlo fatto per così tanto tempo, merita una pausa, ma va comunque al pilates con suo marito, il giocatore di football americano Jonathan Owens, per avere qualcosa da condividere con lui.