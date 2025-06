Sinner raggiunge la finale del Roland Garros in una partita spettacolare con Djokovic

HQ

Si torna in onda: Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner, alla finale del Roland Garros di domenica. La finale è fissata dopo una partita spettacolare: una vittoria in due set per Sinner, ma tutt'altro che facile: 6-4, 7-5, 7-6(3) con Sinner che ha sempre negato i momenti di ispirazione di Djokovic, anche se il Philippe Chatrier era chiaramente schierato per il 38enne serbo, sapendo che questo potrebbe essere probabilmente l'ultimo Roland Garros di Djokovic, almeno a questo livello competitivo.

"È stata un'occasione così speciale per me, giocare contro Novak nella semifinale di un Grande Slam", ha detto Sinner, che pensa che Nole "abbia dimostrato ancora una volta quanto sia un modello per tutti noi e soprattutto per noi giovani giocatori. Quello che sta facendo è incredibile e gli auguro solo il meglio per il resto della stagione. Penso che siamo tutti molto fortunati a vederlo giocare un tennis di così alto livello, è incredibile".

Il divario di quindici anni con l'italiano è stato forse troppo influente alla lunga sulla lunga distanza, anche se Djokovic ha provato il massimo: la finale sarà di nuovo tra i due giocatori chiamati a guidare la nuova generazione del tennis. Alcaraz ha vinto la loro ultima partita a Roma, ma Sinner sembra inarrestabile. Lo scopriremo domenica...