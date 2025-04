Sinners apre con oltre 60 milioni di dollari al botteghino e supera i 700 milioni di dollari a livelloA Minecraft Movie globale

HQ

Il fine settimana di Pasqua è solitamente un momento cruciale nel calendario delle uscite dei film, approfittando delle festività natalizie e del clima primaverile ancora imprevedibile, quindi andare al cinema sembra una buona opzione. E secondo gli ultimi dati al botteghino statunitense, il pubblico deve essersi sentito allo stesso modo.

L'uscita della scorsa settimana di Sinners, il film horror soprannaturale diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan in un doppio ruolo, è riuscito ad attirare un numero enorme di spettatori nelle sale, incassando 61 milioni di dollari in tutto il mondo. La cifra è particolarmente buona al botteghino nazionale americano, con 45,6 milioni del totale provenienti dalle sale degli Stati Uniti e del Canada, secondo Variety.

L'altra grande attrazione per le sale continua ad essere A Minecraft Movie, che ha aggiunto altri 59 milioni di dollari, portando il totale a 720 milioni di dollari al botteghino. Non sembra inverosimile pensare che l'adattamento videoludico con Jack Black e Jason Momoa, tra gli altri, possa raggiungere il traguardo del miliardo di dollari, ma non c'è dubbio che il passaparola e le scene di persone che si divertono ai loro posti ci fanno sembrare ottimisti al riguardo.

Sei stato al cinema questo fine settimana di Pasqua?