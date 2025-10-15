Sintopia dà ai sette peccati capitali un tocco moderno

A prima vista, i giochi di dio potrebbero sembrare qualcosa del passato. Giochi come Black & White non si presentano troppo spesso, ma gli sviluppatori dietro l'imminente Sintopia vogliono portare questo stile di simulatore ai giorni nostri, in più di un modo.

Parlando con il direttore creativo Eric Le Ru alla Gamescom, abbiamo chiesto che tipo di peccati i giocatori possono aspettarsi di affrontare tra Sintopia. Non saranno sentimenti o idee enigmatiche, ma avranno forme fisiche, demoniache. "I demoni sono entità che sono una sorta di veicolo per noi per prendere in giro il mondo reale, per trollare tutti", ha detto. "Così, per esempio, c'è Succubus, che è una ragazza di OnlyFans. C'è un Demone dell'Ira, che è una specie di Balrog de Il Signore degli Anelli mescolato con un giocatore furioso, quindi forse alcuni di voi, se giocate e perdete, si trasformeranno in un Demone dell'Ira. Gluttony Demon è un autista di Uber, che ha tenuto tutto per sé.

Questo genere di cose può essere divertente nel gioco, sì".

Quando giochi Sintopia, potresti doverti difendere da questi avatar demoniaci del peccato, mentre cercano di prendere il controllo del tuo insediamento. "Sono per lo più come, di nuovo, mini-boss che evocano eserciti per schiacciare l'Humus. Ma più avanti nel gioco sarai in grado di sfruttarli, per essere in grado di catturarli come Pokemon e usarli all'Inferno, perché dopotutto sei il padrone dell'Inferno, quindi i demoni dovrebbero lavorare con te", ha spiegato Le Ru.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per maggiori dettagli su Sintopia qui sotto e tieni d'occhio il gioco quando verrà lanciato il prossimo anno.