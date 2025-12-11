Sir Chris Hoy si rompe una gamba in un incidente in mountain bike: "Voglio vivere la mia vita e sfruttarla al meglio"

HQ

Sir Chris Hoy, ex ciclista su pista vincitore di sei medaglie d'oro olimpiche (due nello sprint a squadre, due nel keirin, nello sprint da gara e nel kilo, più in gare separate di qualsiasi altro ciclista), ha subito una caduta in un incidente in mountain bike e si è rotto una gamba. Parlando con Sky Sports, ha rivelato di aver avuto una "caduta sfortunata" ed è stato il suo peggior incidente: "Non si salta come quando si è più giovani".

Hoy è diventato l'olimpionico scozzese di maggior successo con i suoi risultati a Pechino 2008. Si è ritirato dal ciclismo nel 2013 ma poi è entrato nel motorsport, correndo poi nel British GT Championship e nell'edizione 2016 della 24 Ore di Le Mans.

Hoy ha detto che "succedono cose peggiori" e che si sentiva fortunato che fosse quella peggiore che abbia avuto in tutti i suoi anni di guida.

Gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata nel settembre 2023 e, un anno dopo, ha annunciato che era incurabile, con i medici che stimano tra i due e i quattro anni di vita. Da allora ha partecipato a campagne di raccolta fondi e ha parlato per aumentare la consapevolezza, i fondi e le ricerche.

"Non sono una grande rischiosa, ma voglio vivere la mia vita e voglio sfruttarla al massimo", ha detto Hoy. "Nessuno di noi è qui per sempre, quindi vuoi sfruttare al massimo il tempo che hai e fare le cose che ti piacciono."