Sistemi di riconoscimento facciale introdotti in tutto il Regno Unito

HQ

Il Regno Unito vedrà presto l'introduzione della tecnologia di riconoscimento facciale in tempo reale (LFT) in tutto il paese. L'hardware fondamentalmente ruota su telecamere montate su furgoni nelle strade trafficate e usate per identificare le persone mentre passano. L'obiettivo è poter aiutare a localizzare e perseguire i criminali, riducendo il tempo e il personale necessari alla Metropolitan Police per trovare tali prove e informazioni.

Questo sta ora entrando in vigore poiché un recente procedimento legale è fallito, con la base di questa richiesta che la LFT potrebbe essere usata in modo discriminatorio o arbitrario. Due ricorrenti hanno sostenuto di essere stati identificati erroneamente dalla tecnologia durante il periodo di test a Londra, causando la questione ereditaria che ora è giunta alla sua conclusione, con l'Alta Corte che ha stabilito che la discriminazione non poteva infettare il sistema.

Sebbene molti possano temere l'elemento "sempre osservatore" della tecnologia e di ciò che potrebbe portare infine, incluso il modo in cui potrebbe abusare dei dati biometrici di chi scansiona, il rischio associato a queste affermazioni è considerato "solo minimo".

Parlando dell'espansione della LFT, la ministra della polizia, Sarah Jones, ha dichiarato (secondo BBC News): "Accolgo con favore la sentenza di oggi perché non può esserci vera libertà quando le persone vivono nella paura del crimine nelle loro comunità. Il riconoscimento facciale in tempo reale individua solo persone specificamente ricercate - i cittadini rispettosi della legge non hanno nulla da temere. Questa tecnologia mette in carcere stupratori e assassini pericolosi – e metto in discussione qualsiasi gruppo che lo definisca incivile. Stiamo implementando il riconoscimento facciale in tutto il paese con investimenti record per mantenere le comunità al sicuro."