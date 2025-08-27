Sisu: Road to Revenge vede Stephen Lang dare la caccia all'uomo che si rifiuta di morire

HQ

Dopo l'arrivo di John Wick, ci sono stati una pletora di film d'azione con un solo uomo, tra cui la serie Nobody che ha recentemente avuto un sequel, e anche il film Sisu, che sarà ampliato entro la fine dell'anno con un sequel tutto suo.

Questo film di follow-up è noto come Sisu: Road to Revenge, e a differenza dell'originale che vedeva il finlandese "l'uomo che si rifiuta di morire" interpretato da Jorma Tommila uccidere innumerevoli nazisti nella Finlandia del 1944, questo sequel salterà un paio d'anni nel futuro, alla Finlandia del dopoguerra nel 1946, dove il famoso eroe cerca invece di affrontare un cattivo comandante dell'Armata Rossa che ha ucciso la sua famiglia.

Sì, il tema e la violenza saranno simili, tranne per il fatto che questa volta la trama ruota attorno all'eroe che cerca di ricostruire la casa in cui la sua famiglia è stata uccisa, il tutto smontando letteralmente l'edificio e ricostruendolo in un posto più sicuro. Tuttavia, il comandante dell'Armata Rossa interpretato da Stephen Lang sembra finire il lavoro e procede a inseguirlo in tutto il paese, portando a tutti i tipi di scene di combattimento caotiche ed epiche.

Pronto per la premiere il 21 novembre nei cinema, puoi vedere il trailer di Sisu: Road to Revenge qui sotto, così come la sua sinossi ufficiale.

Tornando alla casa dove la sua famiglia è stata brutalmente assassinata durante la guerra, "l'uomo che si rifiuta di morire" (Jorma Tommila) la smonta, la carica su un camion ed è determinato a ricostruirla in un posto sicuro in loro onore. Quando il comandante dell'Armata Rossa che ha ucciso la sua famiglia (Stephen Lang di Don't Breathe) torna deciso a finire il lavoro, ne consegue un inseguimento implacabile e strabiliante attraverso il paese: una lotta all'ultimo sangue, piena di scene d'azione intelligenti e incredibili.