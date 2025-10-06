Skate ha già più di 15 milioni di giocatori

HQ

Si potrebbe pensare che riportare in auge un franchise amato che non vediamo da anni sia un denaro facile per gli sviluppatori e gli editori di giochi, ma Electronic Arts ha già imparato a proprie spese che non è così. Mirror's Edge Catalyst è stato un esempio di questo, poiché i social media hanno fatto sembrare che milioni e milioni di giocatori volessero che DICE si prendesse una pausa da Battlefield per offrirci un parkour più elegante. Diciamo solo che non è stato all'altezza delle aspettative di EA, quindi molti temevano che il nuovo Skate avrebbe subito la stessa sorte. Non sembra essere così.

Ben non ama esattamente il gioco, ma EA e Full Circle hanno rivelato che più di 15 milioni di voi hanno scaricato e giocato Skate da quando è stato lanciato in accesso anticipato il 16 settembre.

Sarà interessante vedere se la futura società privata sarà soddisfatta di questo e dei guadagni derivanti dalle microtransazioni nella prossima riunione degli investitori.

Hai già giocato a Skate ? Cosa ne pensi finora?