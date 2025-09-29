Electronic Arts è stata appena acquisita da PIF, Silver Lake e Affinity Partners per 55 miliardi di dollari

HQ

Nelle ultime settimane si sono susseguite voci di una possibile privatizzazione completa di EA e si è persino ipotizzato che Netflix potesse essere l'acquirente dietro l'accordo, anche se si è anche sentito dire che era stato adocchiato da Warner Bros. Ora sappiamo che non è così.

Un consiglio di amministrazione composto da PIF (che rinnova la sua partecipazione del 9,9% nella società), Silver Lake e Affinity Partners ha raggiunto un accordo per acquisire il 100% di EA, pagando circa $ 210 per azione, che rappresenta un premio del 25%. Inoltre, la transazione è stata completata in contanti e ora detiene EA a un valore di mercato azionario di circa $ 55 miliardi, la più grande transazione interamente in contanti della storia .

"I nostri team creativi e appassionati di EA hanno offerto esperienze straordinarie a centinaia di milioni di fan, creato alcune delle IP più iconiche al mondo e generato un valore significativo per la nostra azienda. Questo momento è un grande riconoscimento del loro straordinario lavoro", ha dichiarato Andrew Wilson, presidente e CEO di Electronic Arts. "Andando avanti, continueremo a spingere i confini dell'intrattenimento, dello sport e della tecnologia, aprendo nuove opportunità. Insieme ai nostri partner, creeremo esperienze trasformative per ispirare le generazioni a venire. Sono più entusiasta che mai del futuro che stiamo costruendo".

"PIF gode di una posizione unica nei settori globali dei videogiochi e degli eSport, creando e supportando ecosistemi che collegano fan, sviluppatori e creatori di proprietà intellettuale", ha dichiarato Turqi Alnowaiser, Vice Governatore di PIF e Head of International Investments. "PIF ha dimostrato un forte impegno in questi settori e questa partnership contribuirà a guidare la crescita a lungo termine di EA, guidando al contempo l'innovazione nel settore su scala globale".

La transazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di EA e dovrebbe concludersi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027, dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni normative e l'approvazione degli azionisti di EA. A seguito della chiusura della transazione, le azioni ordinarie di EA non saranno più quotate su alcun mercato pubblico e EA uscirà dal NASDAQ.

"Electronic Arts è un'azienda straordinaria con un team di gestione di livello mondiale e una visione audace per il futuro. Ammiro la loro capacità di creare esperienze iconiche e durature e, come qualcuno che è cresciuto giocando ai loro videogiochi e ora li gode con i suoi figli, sono entusiasta di ciò che riserva il futuro", ha dichiarato Jared Kushner, CEO di Affinity Partners.

"Il Consiglio di Amministrazione ha valutato attentamente questa opportunità e ha concluso che offre un valore interessante per gli azionisti e avvantaggia tutti gli stakeholder", ha dichiarato Luis A. Ubiñas, Lead Independent Director del Consiglio di Amministrazione di EA. "Siamo lieti che questa transazione genererà un valore in contanti immediato e sicuro per i nostri azionisti, rafforzando al contempo la capacità di EA di continuare a costruire le comunità e le esperienze che definiscono il futuro dell'intrattenimento.

Il processo di privatizzazione di EA sarà quindi ancora oggetto di revisione da parte delle autorità garanti della concorrenza, come è avvenuto anche per l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft.

