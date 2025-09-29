Electronic Arts è stata appena acquisita da PIF, Silver Lake e Affinity Partners per 55 miliardi di dollari
La transazione rappresenta il più grande investimento privato in contanti della storia ed EA si ritirerà dalla borsa nel 2027, se l'accordo verrà approvato.
Nelle ultime settimane si sono susseguite voci di una possibile privatizzazione completa di EA e si è persino ipotizzato che Netflix potesse essere l'acquirente dietro l'accordo, anche se si è anche sentito dire che era stato adocchiato da Warner Bros. Ora sappiamo che non è così.
Un consiglio di amministrazione composto da PIF (che rinnova la sua partecipazione del 9,9% nella società), Silver Lake e Affinity Partners ha raggiunto un accordo per acquisire il 100% di EA, pagando circa $ 210 per azione, che rappresenta un premio del 25%. Inoltre, la transazione è stata completata in contanti e ora detiene EA a un valore di mercato azionario di circa $ 55 miliardi, la più grande transazione interamente in contanti della storia .
"I nostri team creativi e appassionati di EA hanno offerto esperienze straordinarie a centinaia di milioni di fan, creato alcune delle IP più iconiche al mondo e generato un valore significativo per la nostra azienda. Questo momento è un grande riconoscimento del loro straordinario lavoro", ha dichiarato Andrew Wilson, presidente e CEO di Electronic Arts. "Andando avanti, continueremo a spingere i confini dell'intrattenimento, dello sport e della tecnologia, aprendo nuove opportunità. Insieme ai nostri partner, creeremo esperienze trasformative per ispirare le generazioni a venire. Sono più entusiasta che mai del futuro che stiamo costruendo".
"PIF gode di una posizione unica nei settori globali dei videogiochi e degli eSport, creando e supportando ecosistemi che collegano fan, sviluppatori e creatori di proprietà intellettuale", ha dichiarato Turqi Alnowaiser, Vice Governatore di PIF e Head of International Investments. "PIF ha dimostrato un forte impegno in questi settori e questa partnership contribuirà a guidare la crescita a lungo termine di EA, guidando al contempo l'innovazione nel settore su scala globale".
La transazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di EA e dovrebbe concludersi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027, dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni normative e l'approvazione degli azionisti di EA. A seguito della chiusura della transazione, le azioni ordinarie di EA non saranno più quotate su alcun mercato pubblico e EA uscirà dal NASDAQ.
"Electronic Arts è un'azienda straordinaria con un team di gestione di livello mondiale e una visione audace per il futuro. Ammiro la loro capacità di creare esperienze iconiche e durature e, come qualcuno che è cresciuto giocando ai loro videogiochi e ora li gode con i suoi figli, sono entusiasta di ciò che riserva il futuro", ha dichiarato Jared Kushner, CEO di Affinity Partners.
"Il Consiglio di Amministrazione ha valutato attentamente questa opportunità e ha concluso che offre un valore interessante per gli azionisti e avvantaggia tutti gli stakeholder", ha dichiarato Luis A. Ubiñas, Lead Independent Director del Consiglio di Amministrazione di EA. "Siamo lieti che questa transazione genererà un valore in contanti immediato e sicuro per i nostri azionisti, rafforzando al contempo la capacità di EA di continuare a costruire le comunità e le esperienze che definiscono il futuro dell'intrattenimento.
Il processo di privatizzazione di EA sarà quindi ancora oggetto di revisione da parte delle autorità garanti della concorrenza, come è avvenuto anche per l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft.
In che modo pensa che questa privatizzazione di Electronic Arts influenzerà lo sviluppo dei progetti attuali e futuri dell'azienda?