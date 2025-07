Slasher Trash: il documentario definitivo per i fanatici dello slasher

HQ

Per quelli di noi che sono cresciuti guardando quelle copertine VHS proibite nei negozi di video locali negli anni '80 e '90, Slasher Trash arriva come l'ultimo tributo al genere che amiamo, gli slasher. Ma non uno slasher qualsiasi. Stiamo parlando delle produzioni più economiche, squallide, famigerate, quelle che hanno vissuto e sono morte con la loro gloriosa box art, mentre i film veri e propri spesso lasciavano... molto a desiderare.

Con interviste a registi, leggende degli effetti speciali, attori di film di serie B ed esperti di horror, Slasher Trash è una lettera d'amore spudorata e nostalgica a un genere intriso di sangue. Dietro c'è un team appassionato di fan e registi, supportato da rari filmati d'archivio, clip dietro le quinte e un sacco di fascino dell'era VHS.

Sulla scia di In Search of Darkness, The Last Action Heroes e TerrorBytes, questo documentario è un must per ogni vero nerd dell'horror. Attualmente in post-produzione, Slasher Trash è già disponibile per il pre-ordine, con vantaggi come Blu-ray, magliette, poster e altro ancora per i primi sostenitori.

Guarda il trailer qui sotto e sostieni il progetto QUI.