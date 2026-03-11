Slate ha un nuovo CEO appena un mese prima di lanciare il suo nuovo camion modulare

HQ

Slate è forse uno dei nuovi marchi di veicoli elettrici più interessanti che stanno emergendo a livello globale. Il loro camion modulare partirà da circa 25.000 dollari e permetterà ai clienti di personalizzare praticamente tutti gli aspetti del veicolo, mantenendo un prezzo base low-fi distinto.

Ma a pochi mesi prima che vengano rivelati i modelli finali di prezzo e i tempi di lancio a luglio, l'azienda ha ora cambiato CEO. Secondo Newsweek, Chris Barman è ora uscito come CEO, ma rimarrà come Presidente di Vehicles.

Il nuovo CEO è Peter Faricy, che in precedenza ha lavorato in Ford ed è stato VP di Amazon Marketplace per oltre un decennio.

Attualmente non si sa se questo cambi effettivamente il tono o l'intonazione di Slate, ma sembra comunque che tutto sia pronto per la vera e propria presentazione a luglio. Puoi vedere la proposta originale qui sotto.