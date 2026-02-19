Slate svelerà il prezzo reale del loro camion modulare EV a giugno

HQ

Abbiamo scritto più volte di Slate, semplicemente per la premessa innovativa dietro il prossimo camion modulare dell'azienda. Per rinfrescare il tutto, l'idea è vendere un camion EV molto basilare, senza infotainment, senza parcheggio autonomo o senza altri lussi, per raggiungere un prezzo previsto intorno ai 25.000 dollari.

L'idea è quindi che puoi selezionare gli upgrade che desideri, come se vuoi un piano chiuso o aperto, infotainment, sistemi di altoparlanti più grandi e molto, molto altro. Anche i camion in ardesia sono fatti per essere aggiornati nel tempo.

Ma rimane ancora il mistero del prezzo reale, soprattutto dopo che il credito d'imposta federale sui veicoli elettrici è scomparso. Tuttavia, in un messaggio aggiornato su Instagram, l'azienda ha annunciato che annuncierà questo prezzo a giugno, e si prevede ancora che sarà "a metà vent'anni".

