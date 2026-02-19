Slate svelerà il prezzo reale del loro camion modulare EV a giugno
Si prevede che sia intorno ai 25.000 dollari.
Abbiamo scritto più volte di Slate, semplicemente per la premessa innovativa dietro il prossimo camion modulare dell'azienda. Per rinfrescare il tutto, l'idea è vendere un camion EV molto basilare, senza infotainment, senza parcheggio autonomo o senza altri lussi, per raggiungere un prezzo previsto intorno ai 25.000 dollari.
L'idea è quindi che puoi selezionare gli upgrade che desideri, come se vuoi un piano chiuso o aperto, infotainment, sistemi di altoparlanti più grandi e molto, molto altro. Anche i camion in ardesia sono fatti per essere aggiornati nel tempo.
Ma rimane ancora il mistero del prezzo reale, soprattutto dopo che il credito d'imposta federale sui veicoli elettrici è scomparso. Tuttavia, in un messaggio aggiornato su Instagram, l'azienda ha annunciato che annuncierà questo prezzo a giugno, e si prevede ancora che sarà "a metà vent'anni".
Puoi vedere la presentazione iniziale qui sotto.