Slay the Spire 2 scambia un boss dell'Atto 3 con un altro, introduce il vero RNG nella nuova patch

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Il team di MegaCrit ha svelato l'ultima patch per Slay the Spire 2, che ci fa dire addio a un boss dell'Atto 3, un saluto a un nuovo nemico di endgame e porta all'introduzione di molte funzionalità richieste dai fan.

Innanzitutto, c'è la questione di risolvere l'RNG, che Ed di MegaCrit spiega nel post Steam dell'aggiornamento. In sostanza, durante la realizzazione del gioco Slay the Spire 2 si ha usato un sistema PRNG, che molti altri giochi usano. Tuttavia, è stato scoperto un exploit nel sistema, che permetteva ai giocatori di prevedere quali Maledizioni avrebbero ricevuto e quali ambienti avrebbero esplorato durante le loro partite. Quell'exploit è stato ora rimosso, e Slay the Spire 2 è un gioco che vanta con orgoglio che la sofferenza che ti provoca è completamente casuale.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità, ora c'è un Bestiario, che ti permette di interagire ulteriormente con il mondo vedendo tutte le creature che hai incontrato e ucciso con le carte. Inoltre, l'integrazione con Steam Workshop è stata inclusa in questo ultimo aggiornamento, permettendo ai giocatori di creare mod per modificare la propria esperienza di gioco. Forse qualcuno creerà un Doormaker sostitutivo, dato che il boss dell'Atto 3 ci ha salutato in questa nuova patch.

MegaCrit spiega che il livello di complessità del Portiere era troppo alto rispetto a ciò che volevano nel gioco, quindi è stato rimosso. Un nuovo boss, Aeonglass, è stato posto al suo posto e attende alla fine delle partite dei giocatori per fungere da ostacolo finale prima di abbattere la guglia.