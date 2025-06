Slovacchia e Repubblica Ceca guidano le evacuazioni anticipate da Israele nel mezzo dell'escalation del conflitto I voli che trasportano cittadini da Israele arrivano mentre le tensioni in Medio Oriente si intensificano.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Le autorità hanno annunciato martedì che la Slovacchia e la Repubblica Ceca hanno iniziato a ricevere voli per evacuare i loro cittadini da Israele, posizionandoli tra i primi paesi a riportare a casa i loro cittadini.



Bratislava ha accolto uno dei primi voli di evacuazione con a bordo decine di passeggeri, tra cui turisti slovacchi e famiglie di diplomatici. Entrambi i paesi stanno coordinando voli aggiuntivi per assistere i cittadini delle nazioni vicine. "I nostri partner ci stanno contattando e stiamo preparando un altro volo martedì, che dovrebbe includere cittadini della Repubblica Slovacca, così come cittadini della Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Lettonia e Francia", ha detto il ministro degli Esteri Juraj Blanar. Juraj Blanar, ministro degli Esteri, si rivolge al pubblico durante una cerimonia per celebrare il 75° anniversario della NATO presso la sede della NATO a Bruxelles, in Belgio, il 4 aprile 2024 // Shutterstock