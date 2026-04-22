Smart torna alle sue origini con la nuova piccola Concept #2

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Smart ha iniziato realizzando piccole city car biposto, per poi allontanarsi gradualmente da questi concetti per ampliare il proprio portafoglio. Ora, a quanto pare, stanno tornando al punto di partenza di tutto.

Come riporta Top Gear, questo nuovo Concept #2 può essere visto come un reboot moderno della Fortwo, con un'impronta sotto i tre metri, un raggio di sterzata stretto e un esterno ispirato all'Aston Martin Cygnet.

"Per me personalmente, è un momento molto speciale presentare lo Smart Concept #2 come la prima visione concreta della reinvenzione del nostro iconico biposto. Il Concept #2 combina la creatività e la passione del nostro team di design Mercedes-Benz e offre una visione chiara delle qualità future della Smart #2. È un veicolo plasmato dal modo in cui i clienti intelligenti europei vivono e si muovono davvero - senza sforzo, agile ed efficiente," afferma Wolfgang Ufer, capo di Smart Europe.

Potete vedere le prime immagini del Concept #2 qui sotto.