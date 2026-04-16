Snap licenzia circa 1.000 persone e le sostituisce con l'IA

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Snap sta licenziando circa il 16 percento della sua forza lavoro globale. Si tratta di una misura di riduzione dei costi, e l'obiettivo è migliorare la redditività con l'aiuto dell'IA. I licenziamenti stanno colpendo circa 1.000 dipendenti a tempo pieno e altri 300 ruoli aperti vengono chiusi, come riportato da The Verge.

Il CEO di Snap, Evan Spiegel, ha inviato un promemoria allo staff affermando questi cambiamenti, che sono "necessari per realizzare il potenziale a lungo termine di Snap". E come previsto, l'IA è la risposta a una maggiore redditività. Questi nuovi cambiamenti dovrebbero far risparmiare a Snap 500 milioni di dollari entro la seconda metà del 2026.

Molte altre aziende tecnologiche hanno annunciato licenziamenti significativi quest'anno, tra cui Meta, Amazon, Oracle, GoPro e Jack Dorsey's Block.