Soldato ucraino perde una gamba e striscia cinque giorni sotto cieli pieni di droni per essere lì per il compleanno di suo figlio

Conosciuto con il suo nominativo Surovyi, che significa "severo", il militare di 40 anni ha affrontato una morte quasi certa dopo che un drone d'attacco ha squarciato le linee del fronte dell'Ucraina orientale, frantumandogli una gamba. Quello che seguì furono cinque giorni strazianti a strisciare nella boscaglia, a nascondersi nei fossati e a seppellirsi nella terra e negli aghi di pino per evitare di essere scoperto dai droni di sorveglianza russi che ronzavano sopra di loro come predatori a caccia di prede.

"La mia gamba è diventata insensibile... Sapevo che dovevo muovermi o saremmo stati uccisi", ha ricordato Surovyi da un ospedale da campo dove è stato finalmente salvato dai membri della sua brigata, sottolineando il terrore della guerra moderna, dove il campo di battaglia è dominato da droni in grado di individuare e colpire da dieci chilometri di distanza, trasformando ogni mossa in una scommessa di vita o di morte.

Anche se i droni russi FPV sfrecciavano pericolosamente vicini, tentando di colpire lui e un commilitone, Surovyi si è rifiutato di arrendersi. Centimetro dopo centimetro, strisciò sul campo di battaglia, cinque giorni di agonia sotto costante minaccia, finché non raggiunse finalmente la salvezza.

"Non riuscivo più a camminare. Sono andato a quattro zampe, su e giù, tutto in ginocchio", ha detto, ricordando le distanze estreme che ha fatto per sopravvivere. Per Surovyi, il calvario è stato anche personale: il compleanno di suo figlio è caduto nel bel mezzo della sua fuga. "Il compleanno di mio figlio era il 3, ma sono stato io a ricevere un piccolo regalo", ha detto, il suo umorismo cupo che taglia gli orrori della sua storia.

In una guerra in cui i droni hanno creato "zone di uccisione" tentacolari lungo il fronte, evacuare i feriti è diventato un compito quasi impossibile, rendendo la sopravvivenza di Surovyi ancora più straordinaria. Ora racconta la sua storia, di cui potete saperne di più attraverso il seguente link. Go!

Naturalmente, questa non è la prima storia del genere. Solo pochi giorni fa, un altro soldato ucraino ha sfidato le probabilità ed è sopravvissuto per cinque giorni con la gola tagliata dalle truppe russe. Poi, ha documentato il suo calvario, evidenziando sia la sua resilienza che il costo umano della guerra in corso.