Soldi, "sistema draconiano dei punti" e violazioni della privacy: i motivi per cui i tennisti sono in guerra con ATP e WTA

La Professional Tennis Players' Association (PTPA), un'organizzazione fondata dai tennisti Novak Djokovic e Vasek Pospisil nel 2019, sperando di rappresentare meglio gli interessi dei giocatori, ha intentato martedì una causa contro i quattro principali organi di governo del tennis in tutto il mondo: ATP Tour (maschile), WTA Tour (femminile), ITF (International Tennis Federation) e ITIA (International Tennis Integrity Agency), che è stata messa in discussione a causa del "favoritismo" percepito riguardo al caso di posizione di Jannik Sinner).

Il PTPA li ha accusati di pratiche anticoncorrenziali, un controllo monopolistico che ha ignorato il loro benessere, descrivendoli come un "cartello" che "sistematicamente abusano, mettono a tacere e sfruttano i giocatori per ottenere profitti personali" e sostenendo che le loro pratiche sono illegali e corrotte. Con l'aiuto di uno studio legale internazionale, hanno citato in giudizio i quattro organi di governo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa.

"Gli strati sono intrappolati in un sistema ingiusto che sfrutta il loro talento, sopprime i loro guadagni e mette a repentaglio la loro salute e sicurezza", ha affermato Ahmad Nassar, direttore esecutivo della PTPA, che aggiunge di avere il sostegno della "stragrande maggioranza dei primi 250+ giocatori maschili e femminili, inclusa la maggior parte dei primi 20 giocatori".

Ovviamente, la loro principale richiesta è quella di avere più soldi: sostengono che i migliori tennisti guadagnano una frazione di quanto guadagnano i migliori atleti di altri sport, pagati solo il 17% o i ricavi delle competizioni, con gli imputati che stipulano accordi per sopprimere le competizioni, limitando i premi in denaro e limitando la capacità dei giocatori di guadagnare soldi fuori dal campo.

Contro un sistema di punti "draconiano"

Il PTPA prende di mira anche il "draconiano" sistema di punti classifica, che detta in quali tornei i giocatori devono competere. In breve, il sistema di ranking significa che i giocatori non hanno la libertà di competere in "eventi alternativi che potrebbero esistere in un mercato libero", costringendoli a competere solo nelle competizioni ufficiali degli imputati, altrimenti perderebbero punti di classifica che li farebbero guadagnare meno soldi e perdere opportunità di sponsorizzazione.

Sentono anche di essere sfruttati finanziariamente, firmando il loro nome, immagine e somiglianza senza alcun compenso, riducendo i loro guadagni in quanto non possono ottenere sponsorizzazioni indipendenti né negoziare migliori condizioni di lavoro.

La salute e la privacy dei giocatori sono minacciate, afferma la PTPA

Anche il calendario, con 11 mesi e partite nei sei continenti, che lasciano poco tempo per recuperare, è criticato, così come le condizioni di alcune partite: giocare sotto i 100 gradi di calore, partite che finivano alle 3 del mattino e persino giocare con palline da tennis che inducono infortuni.

Infine, lamentano numerose violazioni della privacy, che includono "perquisizioni invasive di dispositivi personali, test antidroga casuali nel cuore della notte, interrogatori senza rappresentanza legale e confisca dei telefoni dei giocatori senza consenso. E, ancora una volta, si rivolgono specificamente all'ITIA, affermando di aver sospeso i giocatori "senza un giusto processo basato su prove inconsistenti o fabbricate".

Questi sono i motivi per cui la PTPA ha fatto questa causa, con l'obiettivo finale di guadagnare uno status, diritti e trattamento simili a quelli dei giocatori di altri atleti. Tuttavia, l'ATP ritiene che sia "senza merito" in quanto ha introdotto riforme a beneficio dei giocatori e mette in dubbio l'abilità della PTPA di "stabilire un ruolo significativo nel tennis" da quando è stata creata cinque anni fa.