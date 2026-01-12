Gamereactor

Solo dieci al mondo: Presentazione della nuova sportiva Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Matematicamente parlando, se possiedi uno di questi modelli, farai parte dello 0,0000000125% della popolazione mondiale che possiede questa auto.

Presentato al Salone dell'Auto di Bruxelles 2026, il Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è la nuova (e molto limitata) collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa (la squadra velica italiana). La nuova aggiunta all'universo BOTTEGAFUORISERIE (una collaborazione tra Alfa Romeo e Maserati) si distingue per le sue caratteristiche premium e la disponibilità limitata, dato che sono disponibili solo 10 unità (già vendute, tra l'altro) in tutto il mondo.

Attualmente è il modello Quadrifoglio più aerodinamicamente efficiente, grazie al nuovo kit in fibra di carbonio a bassa resistenza, che genera fino a cinque volte più carico aerodinamico rispetto alla versione di produzione. Quando raggiunge i 300 chilometri orari, il carico massimole di aerodinamica raggiunge i 140 kg.

L'esterno è decorato con vernice iridescente, ispirata ai colori dello scafo della Luna Rossa, mentre il cofano, il tetto e il ponte barca posteriore sono neri e grigi. Inoltre, per la prima volta nella storia, il logo Alfa Romeo appare in rosso. Per quanto riguarda l'interno del veicolo, spiccano diversi elementi, come i sedili Spasco, rivestiti con texture e grafiche ispirate a quelle usate dall'equipaggio della barca. Nel frattempo, il cruscotto è decorato con un film molto sottile, materiale originale delle vele Luna Rossa, che il team stesso ha fornito per essere lavorato e integrato nell'auto. Questo dettaglio significa che ogni veicolo possiede un autentico pezzo della storia di Luna Rossa, simbolo della sinergia di questa collaborazione, annunciata a giugno 2025 in vista della 38ª America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo, che si terrà in Italia per la prima volta nella storia, nella Baia di Napoli.

