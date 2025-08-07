Son Heung-min diventa ufficialmente il giocatore più costoso nella storia della MLS

HQ

Adesso è ufficiale: uno dei trasferimenti più scioccanti dell'estate, annunciato la scorsa settimana, è stato ufficializzato oggi quando il Los Angeles FC, della Major League Soccer, ha annunciato Son Heung-min come nuovo giocatore, proveniente dal Tottenham Hotspurt. Il LAFC ha pagato 26 milioni di dollari (22 milioni di euro) per l'attaccante sudcoreano, rendendolo il giocatore più costoso nella storia del campionato di calcio nordamericano.

Son Heung-min giocherà per il LAFC fino al 2027, con l'opzione di prolungare il contratto fino al 2029, quando avrebbe 37 anni.

Anche se ha confessato che il LAFC non era la sua prima opzione, ha trovato una motivazione in più: "Come coreano sapere che Korea Town ha così tanti coreani. Sono orgoglioso di questo club e farò del mio meglio per rappresentare questa città", ha detto sul motivo per cui ha scelto il LAFC. Anche se lascia i fan dell'Hotspur devastati, sente di aver bisogno di una nuova sfida, con qualcos'altro in mente. "Potrebbe essere la mia ultima Coppa del Mondo, quindi ho pensato che dovrebbe essere un ambiente in cui posso metterci tutto".

Al Tottenham, Son è diventato una leggenda, aiutandoli a raggiungere traguardi importanti come la finale di Champions League 2019, la finale di EFL Cup nel 2021 e, soprattutto, il titolo di Europa League quest'anno contro il Manchester United che ha posto fine a una siccità di 17 anni per il club. In dieci anni, Son ha segnato 173 gol, fornito 101 assist e ha persino vinto la Scarpa d'Oro nel 2022.

LAFC è orgogliosa di avere Son come ultima stella del calcio internazionale, dopo Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Olivier Giroud, Gareth Bale e Hugo Lloris. Fondato nel 2014, il LAFC ha vinto il Supporter's Shield per la migliore stagione regolare e la MLS Cup 2022.