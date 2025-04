Sonic Rumble verrà lanciato completamente a maggio

HQ

Dopo un lungo periodo come progetto di pre-rilascio con alcune persone che hanno ottenuto l'accesso in anticipo tramite beta e pre-registrazioni, il gioco mobile, simile a Fall Guys Sonic the Hedgehog è ora pronto per fare il suo debutto ufficiale.

A seguito di un recente ritardo, Sonic Rumble dovrebbe ora fare il suo arrivo su iOS e Android l'8 maggio 2025, il che significa che il suo lancio è a meno di 30 giorni di distanza, cosa che è stata confermata in un recente post sui social media.

Prima di questa data di lancio, siamo incoraggiati a continuare a pre-registrarci per contribuire a spingere la campagna della community al limite. Allo stato attuale, i fan saranno in grado di avviare il gioco e ricevere l'accesso a 5.000 anelli, un adesivo felice Chao, un amico Crystal Chao, una skin Garnet Knuckles e apparentemente presto anche una skin Movie Sonic.

Sei entusiasta per Sonic Rumble ?