Sonic Rumble viene ritardato di nuovo, questa volta a tempo indeterminato per il momento

HQ

Sonic Rumble ha giocato al suo gioco contorto con i suoi fan negli ultimi tempi, poiché il titolo mobile è stato impostato per il lancio in diverse date nella memoria recente, mancando ciascuna di esse e venendo costantemente ritardato. Sembrava che questo sarebbe dovuto terminare a maggio, dato che il gioco doveva essere lanciato finalmente l'8 maggio, ma purtroppo è successo ancora una volta lo stesso.

In un lungo post sul blog, Sega osserva che Sonic Rumble è stato nuovamente ritardato e che questa volta si tratta in realtà di un ritardo indefinito. Il post afferma che "le pagine del negozio potrebbero indicare una data specifica per il rilascio di Sonic Rumble. Tuttavia, questa è una data segnaposto. La data di uscita effettiva per ilSonic Rumble lancio globale sarà rivelata in un secondo momento.

Per quanto riguarda il motivo per cui il gioco è stato spinto ancora una volta, ci è stato detto che la colpa è dell'incorporazione di nuove funzionalità a seguito della campagna di pre-registrazione, con la dichiarazione che spiega:

"Questi cambiamenti imminenti rimodelleranno radicalmente il gioco, e una cosa è diventata chiara: vogliamo creare un gioco che si evolva e rimanga divertente per mesi e anni a venire. Per creare il tipo di gioco di Sonic di alta qualità e di lunga durata che i nostri giocatori meritano, abbiamo bisogno di più tempo.

"Di conseguenza, abbiamo deciso di posticipare il lancio globale. Sappiamo che questa notizia potrebbe essere deludente e non è stata una decisione che abbiamo preso alla leggera. Noi di SEGA condividiamo questa delusione, soprattutto perché stiamo facendo questa chiamata così vicino ai tempi di lancio che avevamo inizialmente sperato. Tuttavia, crediamo che prendersi questo tempo in più sia la scelta giusta per il futuro di Sonic Rumble ".

Sega e Sonic Team hanno intenzione di organizzare una sessione di domande e risposte con i fan per discutere di questo cambiamento il Discord di domani (2 maggio), il che significa che probabilmente avremo ulteriori conferme sullo stato del gioco molto presto.