Sonic Team: "Al momento non ci sono piani" per un remake di Sonic Adventure

Dopo che il Dreamcast è morto prematuramente nel 2001, Sonic the Hedgehog è caduto in una vera e propria crisi con un gioco scadente dopo l'altro. Molti pensavano che la sua velocità semplicemente non si esprimesse in tre dimensioni, ma il fatto è che Sonic Team, lavorando sotto la minaccia delle armi, ha consegnato due ottimi giochi di Sonic al Dreamcast; Sonic Adventure e Sonic Adventure 2.

Dal momento che Sega ha aperto le porte a remaster e remake con Sonic Colors e Sonic X Shadow Generations (così come le voci di Sonic Heroes ), molti hanno sperato in remake di Sonic Adventure in modo che più persone possano rivivere il suo periodo di massimo splendore sull'ultima console interna di Sega. Ma... A quanto pare possiamo smettere di sperare in questo.

In un'intervista con Shacknews, il capo del Sonic Team Takahashi Iizuka spiega che questo è fuori questione perché ci vorrebbe una quantità eccessiva di lavoro per farlo bene:

"Lo sento spesso. Sono davvero grato a tutti coloro che amano la serie Sonic Adventure, ma quando penso a cosa ci vorrebbe per portare quel gioco agli standard e alle aspettative di ciò che il pubblico dei giochi moderni vorrebbe, penso che ci vorrebbe più o meno lo stesso tempo ed energia che ci vorrebbe per creare un nuovo titolo. Una parte di me sta pensando che forse dovrei semplicemente fare un titolo nuovo di zecca ed è per questo che al momento non ci sono piani".

Non sta dicendo che non potrà mai accadere, ma se non ci sono piani, significa che almeno per i prossimi cinque anni, possiamo dimenticarcene, anche se i Sonic Team dovessero rinsavire. Proprio l'anno scorso, tuttavia, lo stesso Iizuka ha lasciato intendere che potrebbe prendere in considerazione l'idea di fare Sonic Adventure 3, quindi forse c'è qualche speranza almeno per questo.

Come la vedi tu stesso, ti ricordi Sonic Adventure e vorresti giocare a un remake?