Sonic Team "pensa sempre a chi potrebbe essere il prossimo" per Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Sono già stati rilasciati diversi personaggi gratuiti per Sonic Racing: Crossworlds, proprio come aveva promesso Sega. Ma dopo aver ricevuto buone recensioni, aver venduto bene e aver avuto molti giocatori su Steam e altre piattaforme, sembra che potremmo persino ottenere più di quanto inizialmente previsto.

In un'intervista con la rivista MCV (tramite VGC), il capo del Sonic Team Takashi Iizuka dice di essere aperto a continuare a esplorare la ricca storia di Sega - dove hanno già pubblicato personaggi come Hatsune Miku, il protagonista di Persona Joker, il nuovo eroe di Like a Dragon Ichiban Kasuga e il demone dei sogni Nights, con l'icona di Monkey Ball AiAi che aspetta dietro l'angolo. Dice che dovremmo tenere gli occhi aperti e sembra suggerire che potrebbero esserci più di quanto già confermato:

"Sega ha un cast di personaggi così ricco, e Sonic Racing: Crossworlds è un ottimo posto per celebrare quell'eredità. Pensiamo sempre a chi potrebbe essere il prossimo, quindi tenete d'occhio altri annunci in futuro man mano che la stagione procede."

Tuttavia, non vuole includere solo icone Sega amate, ma anche personaggi di Sonic più oscuri, come quelli di una serie TV di Sonic o dei fumetti IDW:

"C'è molta passione nell'universo esteso di Sonic, e siamo aperti a includere i personaggi 'deep cut' se l'occasione sarà giusta. Vogliamo che Sonic Racing: Crossworlds rappresenti tutte le epoche di Sonic."

Oltre ai personaggi di Sega, non è certo impossibile che ci saranno altre apparizioni di ospiti di terze parti nello stile dei già usciti Steve e Alex (di Minecraft), Pac-Man e del prossimo Mega Man, beniamino dai fan. Tuttavia, Iizuka vuole che le aggiunte siano "un'estensione naturale dell'universo di Sonic e non solo un'opportunità di marketing", il che significa essenzialmente personaggi che siano "qualcosa di divertente e visivamente unico."

Abbiamo già riportato che, secondo il direttore del gioco Ken Kobayakawa, il 2026 sarà "un anno in cui sorprenderemo tutti, incentrato sul 'divertimento dei giochi' che ci si aspetterebbe da un team con radici arcade." Unito a quanto detto sopra dal CEO del Sonic Team, Iizuka, sembra che ci sia molto divertimento in arrivo.