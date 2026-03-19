Sonic the Hedgehog 4 riceve un primo teaser e vengono rivelati nuovi attori

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Manca esattamente un anno prima che potremo immergerci nell'oscurità del teatro e goderci una nuova avventura con Sonic the Hedgehog e i suoi amici, che questa volta sono affiancati da Amy Rose. E questo è un bene, perché questa volta sarà coinvolto Metal Sonic, e il viaggio nel tempo sembra essere una realtà.

Paramount Pictures ha ora pubblicato un breve teaser che introduce brevemente la premessa del prossimo film, rivelando anche il titolo e il logo del film. Non sorprende che si chiami semplicemente Sonic the Hedgehog 4, e sembra che le voci su un film basato su Sonic CD (del 1993) siano vere, dato che chi ascolta attentamente può sentire un estratto della canzone "Sonic Boom" nel video, che proviene da Sonic CD.

Oltre agli attori di ritorno come Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden e Tika Sumpter, l'ensemble sarà ampliato con talenti di alto livello (grazie Variety) come Kristen Bell, Ben Kingsley, Matt Berry, Colleen O'Shaughnessey, Lee Majdoub, Nick Offerman e Richard Ayoade.

Dai un'occhiata qui sotto. Il 19 marzo - esattamente tra un anno - è il giorno dell'apertura.