Sono state condivise alcune nuove immagini Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

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Abbiamo già dovuto aspettare a lungo per Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che inizialmente sembrava destinata a essere stata trasmessa poco dopo Across the Spider-Verse nel 2023, ma poi questo è andato a pezzi. Al momento, il film uscirà nelle sale il prossimo anno, il 18 giugno, il che significa che l'attesa tra il secondo e il terzo film sarà un po' inferiore rispetto a quella tra il primo e il secondo film.

Parliamo di tutto questo perché durante il Cinemacon Sony ha condiviso alcune nuove immagini del prossimo film d'animazione, che ancora una volta anticipano la straordinaria direzione artistica e anche alcuni fili narrativi che verranno svelati.

Possiamo aspettarci che Miles e suo padre si riconciliino, mentre Spider-Punk sembra essere in grande forma. C'è persino una lotta molto colorata tra Miles e un altro Spider-Person, ma non serve che vi raccontiamo queste immagini, potete semplicemente vederle qui sotto.