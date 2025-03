Sono trapelati i primi dettagli di The Last of Us: Part III

HQ

C'è stata un'ambivalenza e un'ambiguità frustranti nel modo in cui Naughty Dog parla di The Last of Us: Part III con i fan. In primo luogo, lo studio ha confermato che il gioco è, ovviamente, in fase di sviluppo, solo per dichiarare il mese scorso che c'è la possibilità che non accada mai. Naturalmente, dato l'enorme successo di entrambi i giochi e dell'adattamento HBO, ci sono pochissime possibilità che non ce ne sia mai un terzo, e ora l'insider del settore Daniel Richtman ha fiutato le prime informazioni riguardanti la storia e i personaggi. A quanto pare, la terza parte riguarderà un nuovo gruppo di personaggi che vivono in una parte diversa degli Stati Uniti, stipati in una vecchia villa vittoriana, facendo del loro meglio per sopravvivere all'attuale apocalisse zombie. Questo, ovviamente, si collegherà inevitabilmente alla storia di Ellie lasciata sola in quella casa nel finale stranamente bello e triste del secondo gioco.

"Parte della trama riguarderà un gruppo di spazzini che sopravvivono alla periferia di una città post-apocalittica, stipati in una casa vittoriana che funge da base".

A quanto pare Druckmann & Co hanno lavorato su questi nuovi personaggi, con Val che si dice sia il nuovo protagonista.

• Val - Donna, leader del gruppo.

• Ezra - Maschio, ambizioso e vuole prendere il controllo da Val.

• Mason - Maschio, un ex soldato diviso tra la lealtà a Ezra e la protezione della casa.

• Lucas - Maschio, affascinante ma con un lato oscuro che emerge man mano che si avvicina a un altro spazzino.

• Gracie - Femmina, 18-25 anni (ancora nessun dettaglio aggiuntivo).

Come ti suona questo?