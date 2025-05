Sony annuncia i giochi PS Plus per giugno e alcuni titoli bonus per il catalogo giochi

HQ

Nell'ambito della promozione Days of Play, Sony ha annunciato prima del solito i giochi PlayStation Plus per giugno 2025, che saranno resi disponibili per tutti gli abbonati, da PlayStation Essential, Extra o Premium. Questa volta, ci saranno quattro giochi come parte dei giochi mensili, il che significa che se li richiedi durante il mese di giugno (a partire dal 3 giugno) potrai tenerli nella tua collezione.

Questi giochi sono:



NBA 2K25 (disponibile dal 3 giugno)



Alone in the Dark (2024)(disponibile dal 3 giugno)



Bomb Rush Cyberfunk (disponibile dal 3 giugno)



Destiny 2: La forma finale (disponibile dal 28 maggio)



Giochi bonus per PlayStation Plus Extra e Premium

Oltre a questi quattro giochi mensili, Sony sta aggiungendo alcuni giochi bonus al catalogo di giochi PS Plus, oltre ai normali rilasci di contenuti del catalogo di giochi previsti per metà giugno.

Ci saranno quattro giochi disponibili per gli abbonati PS Plus Extra e Premium:



Another Crab's Treasure (disponibile dal 29 maggio, solo PS5)



Skull and Bones (disponibile dal 2 giugno, solo PS5)



Destiny 2: Legacy Collection (disponibile dal 4 giugno)



Grand Theft Auto III (disponibile dal 10 giugno)



E due giochi aggiuntivi per gli abbonati a PS Plus Premium (o Deluxe in alcune regioni), tutti disponibili dal 5 giugno:



Myst



Lacerato



Gli abbonati PS Plus Premium potranno anche giocare ad alcune Game Trials a partire dal 28 maggio: Kingdom Come: Deliverance II e Sid Meier's Civilization VII.

Ricorda che ci saranno molte offerte e promozioni su giochi PlayStation 5, abbonamenti, persino hardware, tra il 3 giugno e l'11 giugno.